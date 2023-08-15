В Уссурийске выразили готовность принять меры в случае нового тайфуна

Этот город накануне сильнее всего в Приморском крае пострадал от тайфуна "Ханун"

ТАСС, 15 августа. Власти Уссурийска, который накануне сильнее всего в Приморском крае пострадал от тайфуна "Ханун", готовы принять меры в случае прихода в город новой стихии - тайфуна "Лан", который синоптики прогнозируют в Приморье в ближайшие дни. Об этом сообщил глава Уссурйского городского округа Евгений Корж в эфире телеканала РБК.

"Синоптики предупреждают, что на край движется новый тайфун. Уссурийск, как они говорят, не должен попасть в его зону, но все равно мы готовы, если что, всегда, чтобы наши люди не пострадали. Мы сейчас не потеряли ни одного человека, я думаю, что и дальше никого не потеряем", - сказал Корж.

Он добавил, что в городе готовятся к приведению в порядок территорий, так как вода начала отступать. "Мы уже сейчас приступили к ликвидации последствий, наша комиссия начнет завтра подсчитывать ущерб, и с завтрашнего же дня начинается массовая уборка всех подтопленных территорий и помещений", - сказал Корж, отметив, что ликвидацию последствий, ремонт домов и уборку территорий должны полностью завершить до конца сентября, а работы по разрушенной дамбе - в течение двух недель.

Уссурийск - второй по величине город Приморья, в нем живут почти 180 тыс. человек. Вода начала поступать 12 августа в крупный микрорайон "Семь ветров" через недостроенную дамбу, которую возводят для защиты этой территории от наводнений. Специалистам пришлось для безопасности отключить часть электроподстанций, питающих жилые дома, были размыты дороги, соединяющие сельские территории городского округа, один из крупных городских районов Слобода оказался фактически отрезан водой от остального города. Уровень воды в реке Раздольной, подтопившей Уссурийск, поднялся до рекордного за 92 года уровня.

Всего число подтопленных в Приморском крае многоквартирных и частных домов превысило 4 600. Проезд затруднен или полностью отсутствует из-за подтоплений на участках более чем 20 дорог в 11 районах региона. Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков сообщил, что Приморью предоставят 340 млн рублей на ликвидацию последствий наводнения.