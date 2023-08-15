Почетным знаком "Родительская слава" наградили 14 московских семей

В этих семьях родились и воспитываются 106 детей

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы приняло решение о награждении 14 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава города Москвы". Распоряжение по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"В 2023 году награды были удостоены 14 семей (28 родителей), в которых родились и воспитываются 106 детей. В том числе 11 детей - в одной семье, 10 детей - в одной семье, 9 детей - в одной семье, по 8 детей - в четырех семьях, по 7 детей - в трех семьях, по 6 детей - в трех семьях, 5 детей - в одной семье. В числе награжденных: Асачевы Вера Николаевна и Тимофей Иоаннович - 8 детей; Баженовы Надежда Сергеевна и Сергей Васильевич - 5 детей; Барковы Надежда Михайловна и Сергей Андреевич - 8 детей; Будтолаевы Евгения Андреевна и Андрей Константинович - 6 детей; Бурхетьевы Виктория Вениаминовна и Дмитрий Вениаминович - 8 детей; Демины Елена Юрьевна и Павел Павлович - 11 детей; Елешевы Тамара Николаевна и Александр Петрович - 6 детей; Ичины Анна Владимировна и Федор Николаевич - 7 детей; Каюковы Елена Владимировна и Роман Николаевич - 7 детей; Ласкины Наталья Евгеньевна и Александр Анатольевич - 6 детей; Русевы Елена Владимировна и Владимир Николаевич - 10 детей; Сергеевы Нина Григорьевна и Петр Валентинович - 7 детей; Федотовы Алена Анатольевна и Роман Игоревич - 9 детей; Шамовы Юлия Александровна и Евгений Вениаминович - 8 детей", - значится в сообщении.

Там уточняется, что при награждении почетным знаком "Родительская слава города Москвы" одному из родителей или усыновителей выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 275 тыс. рублей.

Почетный знак "Родительская слава города Москвы" был учрежден в 2009 году "в целях укрепления института московской семьи, повышения престижа многодетной семьи, социального статуса материнства и отцовства", отметили в мэрии. Почетным знаком награждаются родители или усыновители, постоянно проживающие в городе Москве не менее 10 лет и состоящие в браке, заключенном в соответствии с федеральным законодательством, либо, в случае неполной семьи, один из родителей или усыновителей, которые воспитывают или воспитали пять и более детей достойными гражданами Российской Федерации. Награждение производится по достижении пятым ребенком возраста пяти лет.

Всего с момента учреждения почетного знака "Родительская слава города Москвы" им были награждены 349 многодетных семей.

"За последние 13 лет число многодетных семей в Москве выросло в три раза - их сейчас в столице свыше 200 тыс. (2010 год - 65,7 тыс.). В них воспитываются порядка 498 тыс. детей (2010 год - 163,2 тыс.). Помимо обычных детских выплат, многодетные семьи получают скидки и пособия на оплату услуг ЖКХ, взносов на капремонт, пользование телефоном, покупку школьной формы и других товаров. По многочисленным просьбам родительской общественности в 2022 году было принято решение о предоставлении права бесплатного проезда в общественном транспорте второму родителю в многодетных семьях и детям в возрасте до 18 лет вне зависимости от прохождения обучения", - заключили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.