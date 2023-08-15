В России утвердили порядок направления маткапитала на ежемесячные выплаты на ребенка

Изменения вступят в силу с 2024 года

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило порядок направления маткапитала на получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет вне зависимости от очередности его рождения. Изменения вступят в силу с 2024 года, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.

"Подписано постановление правительства, определяющее порядок направления маткапитала на получение ежемесячной выплаты на ребенка до трех лет вне зависимости от очередности его рождения. Документом уточняется перечень документов и сведений, подтверждающих доходы заявителя. Порядок учета дохода и форма для заполнения заявления приводятся в соответствие с формой и порядком учета доходов при назначении единого пособия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что эти изменения вступят в силу с 1 января 2024 года. Соцфонд России будет получать все необходимые сведения самостоятельно путем межведомственного взаимодействия. Таким образом, в большинстве случаев родителям не требуется предоставлять дополнительные справки.

В Минтруде напомнили, что возможность получения ежемесячной выплаты на детей до трех лет из средств маткапитала вне зависимости от очередности рождения появилась у семей с 1 января 2023 года. До этого только родители вторых детей могли направить маткапитал на ежемесячные выплаты.

Выплата назначается семьям с доходами ниже двух региональных прожиточных минимумов на человека в месяц. Ее можно оформить на каждого ребенка до трех лет в семье, размер выплаты составляет один региональный прожиточный минимум на ребенка в месяц.