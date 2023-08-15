В музее-заповеднике "Херсонес Таврический" открылась выставка ко Дню археолога

Среди экспонатов - монеты и керамика, самые ранние предметы датируются V веком до н.э.

СЕВАСТОПОЛЬ, 15 августа. /ТАСС/. Выставка, рассказывающая о торговых связях Херсонеса, города, на территории которого находится современный Севастополь, с другими городами Причерноморья и Средиземноморья, открылась в малом зале Античной экспозиции музея-заповедника "Херсонес Таврический" ко Дню археолога. Среди экспонатов - монеты и керамика, возраст самых ранних предметов - V век до н.э., передает корреспондент ТАСС.

"В экспозиции под названием "По следам Гермеса" представлены предметы, которые рассказывают о торговых связях Херсонеса Таврического с другими центрами Причерноморья и античного мира. Богом торговли и покровителем путников у эллинов являлся Гермес, в его честь и названа выставка. Самая крайняя точка торговых отношений - это Испания. Среди экспонатов - монеты, амфоры различной формы, бытовая и кухонная посуда, ювелирные украшения. Временной период изделий - от V века до н.э. до V века н.э.", - рассказала ТАСС куратор выставки, заведующая научно-фондовым отделом Херсонеса Ольга Дорошко.

Она пояснила, что из-за своего географического положения Херсонес Таврический уже на начальном этапе стал центром торговли в Причерноморье, поскольку находился на пути кораблей, пересекавших Черное море. Дорошко сообщила, что наиболее значительными по объему товарами, поступавшими в Херсонес, были вино и оливковое масло, кроме этого, ввозились столовая посуда, хозяйственная утварь, кровельная черепица, позже - стеклянные и металлические изделия, полудрагоценные камни, которые обрабатывались в местных мастерских. Херсонес, в свою очередь, тоже торговал своей продукцией с другими государствами, например, вином и зерном, и постепенно превратился в крупный транзитный центр. На выставке представлены артефакты, найденные при археологических исследованиях древнего города, его сельскохозяйственной округи (хоры) и варварских памятников Юго-Западного Крыма.

День археолога в Херсонесе

Перед открытием выставки директор музея-заповедника "Херсонес Таврический" Елена Морозова поздравила коллектив музея с профессиональным праздником. "Наш музей - очень наукоемкий, мы базируемся на археологической науке. Мы сделали так, что археология превратилась в очень интересный предмет. Когда-нибудь, когда закончится тяжелейшая рутинная работа, вы будете вспоминать о находках, которые были совершены, как эти находки нашли свое место в новых экспозициях. Я благодарна за то, что Херсонес для вас не только работа, Херсонес является для вас домом", - сказала Морозова. Она выразила признательность археологам за ответственное отношение к работе, за любовь к своему делу и к Херсонесу Таврическому, а после вручила грамоты и благодарности 12 сотрудникам музея.

Празднование Дня археолога в Херсонесе продолжалось в течение всего дня. На территории музея-заповедника были организованы тематические экскурсии и квесты, бесплатные мастер-классы (мытье керамики, археологическая песочница, мозаика и другие), работала стендовая фотовыставка "Будни археолога", также прошел концерт классической музыки от виртуоза игры на бокалах Тимофея Винковского. Кроме этого, в качестве подарка посетителям и сотрудникам в музее в Херсонесе впервые появился поющий фонтан.

Музей-заповедник "Херсонес Таврический" - это крупное научно-исследовательское и музейное учреждение, владеющее 418 га археологической территории. Его музейная коллекция насчитывает более 250 тыс. экспонатов, а архивное хранение составляет около 205 тыс. документов, научная библиотека содержит более 40 тыс. книг.