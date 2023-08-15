Байден заявил, что отправится на Гавайи, как только появится возможность

Президент США намерен прибыть туда, чтобы ознакомиться на месте с последствиями масштабных лесных пожаров на острове Мауи

ВАШИНГТОН, 15 августа. /ТАСС/. Президент США Джо Байден намерен совершить поездку в штат Гавайи, чтобы ознакомиться на месте с последствиями масштабных лесных пожаров на острове Мауи, как только у него появится такая возможность. Глава государства прокомментировал ситуацию на Гавайях во время выступления в штате Висконсин, которое транслируется на сайте Белого дома.

"Мы с женой Джилл собираемся отправиться на Гавайи, как только появится такая возможность. Именно об этом я говорил [по телефону] с губернатором [штата Джошем Грином]. Я не хочу мешать [властям заниматься ликвидацией последствий пожаров]. Я был в слишком многих зонах бедствия. Я хочу убедиться, что у них есть все, что нужно. Я хочу быть уверен, что мы не нарушим ход работ по восстановлению", - отметил президент.

Он добавил, что масштабные пожары "все еще полыхают на Гавайях". "На данный момент они унесли жизни 99 человек. Их [последствия] все еще не ликвидированы. Это самые разрушительные лесные пожары за более чем 100 лет, уничтожен целый город. История поколений коренных гавайцев превратилась в руины", - подчеркнул глава государства. Байден рассказал, что во время многочисленных телефонных разговоров с Грином он "заверил его, что у штата будет все необходимое от федерального правительства" для восстановления и ликвидации последствий пожаров.

Лесной пожар начался на острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

Ранее газета The New York Times информировала, что жители Мауи жалуются на недостаток помощи со стороны властей. По ее данным, многие жители западной части острова, вынужденные покинуть свои дома, получают куда больше помощи от волонтеров, чем от правительства. Член Палаты представителей Конгресса Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) обратила внимание на то, что вашингтонская администрация выделяет огромные средства на военную помощь Украине, забывая, что поддержка требуется на Гавайях.