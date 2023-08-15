В ДНР родителям школьников предоставят выбор между очной и дистанционной формами обучения

Врио главы региона Денис Пушилин подчеркнул, что "если родители переживают, у них есть возможность, чтобы дети учились на дистанте"

ДОНЕЦК, 15 августа. /ТАСС/. Родители школьников Донецкой Народной Республики (ДНР) смогут самостоятельно выбрать форму обучения между очной и дистанционной. Об этом в Telegram-канале сообщил врио главы региона Денис Пушилин по итогам встречи с первым заместителем руководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.

"Здесь важно: у родителей будет выбор. Если родители переживают, у них есть возможность, чтобы дети учились на дистанте", - сказал Пушилин на опубликованном видео.

О возможности выбора сообщила и министр образования региона Ольга Колударова. Она уточнила, что если родители в Донецке выберут дистанционный формат, то школы будут предоставлять эту услугу. "Мы готовы пойти на уступки - в зависимости от показателей. У нас будут работать как дежурные детские сады, так и дежурные школы", - подчеркнула Колударова на опубликованном видео.