Военнослужащие из Самарской области смогут проголосовать в зоне СВО на выборах губернатора

В региональном правительстве уточнили, что такая возможность будет предоставлена по просьбе самих военнослужащих

САМАРА, 15 августа. /ТАСС/. Участники специальной военной операции из Самарской области смогут проголосовать на передовой на выборах губернатора. Такое решение было принято на расширенном совместном заседании антитеррористической комиссии и оперативного штаба Самарской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"Для бойцов - это еще одна ниточка, связывающая их с родной землей. Не все регионы об этом позаботились, о защитниках Отечества, о том, что они могли бы проголосовать. Мы это с вами сделали, работу предварительную провели", - отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

В правительстве уточнили, что такая возможность будет предоставлена по просьбе самих военнослужащих.

По данным регионального избиркома, в выборах губернатора могут принять участие порядка 2,4 млн жителей Самарской области. На сегодня сформировано около 1,8 тыс. участковых комиссий, еще 16 создано дополнительно в местах временного пребывания - в аэропорте, на железнодорожных вокзалах и в больницах.

"Видеонаблюдение будет осуществляться на всех 47 территориальных избирательных комиссиях с трансляцией на специальный портал. Также будут применяться средства видеофиксации", - сообщил председатель Самарской областной избирательной комиссии Вадим Михеев. Все здания, где будут располагаться участковые комиссии, сейчас готовятся к процедуре голосования.

О кандидатах

На предстоящих выборах будут избирать губернатора Самарской области, депутатов в гордумы Тольятти и Сызрани. Областной избирком зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов на выборы главы региона. Среди них - действующий губернатор Дмитрий Азаров, выдвинутый партией "Единая Россия", Михаил Маряхин (от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"), Алексей Лескин (Коммунистическая партия Российской Федерации), Александр Степанов (ЛДПР), Сергей Пухаев ("Новые люди"). Выборы пройдут с 8 по 10 сентября включительно, результаты будут определены не позднее 19 сентября.