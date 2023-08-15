Рейс Red Wings вылетел из Екатеринбурга в Анталью с задержкой более 38 часов

В пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры сообщили, что 32 пассажира отказались от воздушной перевозки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 августа. /ТАСС/. Пассажиры рейса WZ3071 авиакомпании Red Wings вылетели из Екатеринбурга в Анталью с задержкой более 38 часов. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

"Борт вылетел в Анталью в 22:45 (20:45 мск - прим. ТАСС). Всем пассажирам оказан комплекс услуг. 32 пассажира отказались от воздушной перевозки. Все время в аэропорту Кольцово работала мобильная приемная [прокуратуры]", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что время задержки рейса составило 38 часов 15 минут. Согласно онлайн-табло аэропорта Кольцово, борт должен был вылететь 14 августа в 08:30 (06:30 мск).

Вылет еще одного задержанного рейса Red Wings WZ3061 по тому же направлению запланирован на 16 августа в 03:50 (01:50 мск). На рейс ожидаются 403 пассажира, добавили в пресс-службе.

Ранее Red Wings пообещала выполнить задержанные рейсы WZ3071 15 августа в 20:00 мск, WZ3061 - 16 августа в 01:00 мск. Все три имеющиеся в парке Boeing 777 исправны и выполняют полеты, отметили в компании.