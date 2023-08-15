Победители проекта "Юный полярник" отправились из Москвы в экспедицию на Северный полюс

Атомный ледокол "50 лет Победы" пройдет по маршруту: Мурманск - Северный полюс - Земля Франца-Иосифа - Мурманск

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Три победителя регионального сетевого образовательного проекта "Юный полярник", который реализуется по инициативе председателя Мосгордумы Алексея Шапошникова, отправились в 10-дневную поездку с учеными-полярниками на борту атомного ледокола "50 лет Победы" в рамках IV научно-просветительской арктической экспедиции "Ледокол знаний - 2023" госкорпорации "Росатом" в целях поддержки талантливых детей, развития их способностей и профориентации. Об этом сообщили в пресс-службе столичного парламента.

"Москва гордится своими юными полярниками, которые доказали в ходе серьезного конкурса, что они - лучшие из лучших. Сегодня три абсолютных победителя проекта "Юный полярник" отправились в уникальную экспедицию на Северный полюс, где их ждет интересная просветительская программа: мастер-классы, лекции, ток-шоу и творческие мероприятия, посвященные Арктике, атомной промышленности, достижениям науки и высоким технологиям. Атомный ледокол "50 лет Победы" пройдет по маршруту: Мурманск - Северный полюс - Земля Франца-Иосифа - Мурманск", - сказал Шапошников, чьи слова приводит пресс-служба.

Он отметил, что накануне с Ленинградского вокзала в торжественной обстановке в экскурсионную поездку в Санкт-Петербург уехали 23 московских школьника из числа 135 победителей проекта "Юный полярник". Ребята получили возможность отправиться в путешествия по различным городам России, в частности, школьники уже посетили Мурманск, Архангельск, Тобольск и Петрозаводск.

"Именно эта группа ребят завершит цикл поездок юных полярников по российским городам. В Санкт-Петербурге их ждет расширенная экскурсионная программа: "обзорка" по городу, поездка в Петропавловскую крепость, посещение музея "Ледокол Красин", Российского государственного музея Арктики и Антарктики, а также штаб-квартиры Русского географического общества. Уверен, что эта поездка запомнится ребятам на всю жизнь", - добавил спикер.

Глава Мосгордумы также поблагодарил партнеров: Департамент образования Москвы, Русское географическое общество, госкорпорацию "Росатом", географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова за плодотворное сотрудничество. "Вместе мы делаем важное и нужное дело. Не сомневаюсь, что в самом ближайшем будущем "Юный полярник" выйдет уже на общероссийский уровень", - заключил он.

"Юный полярник"

"В пилотном режиме проект проводился с декабря 2021 года по май 2022 года в трех школах Северо-Восточного административного округа Москвы, где большинство улиц названы в честь знаменитых путешественников и первооткрывателей Арктики. В 2022-2023 учебном году в проекте могли участвовать все школы города. Были расширены и возрастные границы - в число возможных участников также включены учащиеся девятых классов", - уточнили в Мосгордуме.

Цель "Юного полярника" - развитие интереса московских школьников к изучению Арктической зоны Российской Федерации. В течение года для ребят проходили лекции в очно-заочном формате. Все занятия записывались и размещались в "Московской электронной школе" для самостоятельного изучения. После лекций школьникам давалось специальное задание для самостоятельной работы.

"В 2023 году проект завершился проведением "Полярного (Арктического) диктанта". Для его участников, продемонстрировавших лучшие результаты, были подготовлены призы и экскурсионные туры по городам России. Торжественная церемония награждения победителей состоялась в Московской городской думе", - заключили в пресс-службе столичного парламента.