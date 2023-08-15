15 августа, 20:18

Иранского режиссера приговорили к тюремному сроку за показ фильма в Каннах

Саида Рустаи обвинили в содействии оппозиционной пропаганде против исламских законов

ДУБАЙ, 15 августа. /ТАСС/. Суд Тегерана приговорил режиссера Саида Рустаи к шести месяцам тюрьмы за показ его фильма "Братья Лейлы" на Каннском кинофестивале в 2022 году. Об этом сообщила иранская газета Etemad.

Аналогичное решение суд принял в отношении продюсера картины Джавада Норузбеги. Оба кинематографиста были признаны виновными в "содействии оппозиционной пропаганде против исламских законов". При этом суд постановил, что они проведут в тюрьме только одну двадцатую срока, или около девяти дней. Отбывание остальной части срока "будет приостановлено на пять лет", пишет газета. В период отсрочки наказания обвиняемые должны будут "воздерживаться от деятельности, связанной с совершенным преступлением, и не общаться с людьми, работающими в киноиндустрии".

Саид Рустаи родился в 1989 году в Тегеране. За свою карьеру он снял несколько картин, в том числе "Жизнь и один день", "Зависимые" и "Братья Лейлы". Последний удостоен приза Международной федерации кинопрессы в основном конкурсе 75-го Каннского кинофестиваля. 

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