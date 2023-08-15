Первая строительная испытательная лаборатория заработает в ЛНР в ближайший месяц

Как отметили в Минстрое, такая же лаборатория уже действует в Мариуполе

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Первый пункт строительной испытательной лаборатории заработает в Луганске в ближайший месяц, сообщается в Telegram-канале Минстроя РФ.

"В Луганске для оперативного и эффективного решения задачи качественного ремонта и возведения новых зданий и сооружений в ближайший месяц будет открыт специализированный лабораторный пункт. Лабораторный контроль обеспечит конструкционную безопасность и удобство эксплуатации объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительная испытательная лаборатория "Роскапстроя", доставленная в Луганск, "обладает широким спектром функций в области проверки качества материалов, конструкций, строительных изделий, зданий и сооружений". Подобная лаборатория уже действует в Мариуполе соседней Донецкой Народной Республике.