В Турции зафиксировали новый температурный рекорд

Воздух в провинции Эскишехир прогрелся до 49,5 градуса Цельсия

АНКАРА, 15 августа. /ТАСС/. Новый температурный рекорд установили во вторник в провинции Эскишехир в центральной Турции. Об этом сообщил министр экологии и градостроительства страны Мехмет Озхасеки.

"Сегодня в Турции был побит температурный рекорд, вызванный сильной жарой, охватившей нашу страну. По данным главного управления метеорологии министерства окружающей среды, урбанизации и изменения климата, самая высокая температура была зафиксирована в провинции Эскишехир и составила 49,5 градуса Цельсия. Прежний рекорд был установлен 20 июля 2021 года с показателем в 49,1 градуса Цельсия в провинции Ширнак", - написал он в социальной сети Х (ранее Twitter).

Во многих регионах Турции, в том числе на юге, в последние дни установилась жаркая погода. Столбики термометра местами превышали 40 градусов. В Стамбуле и Измире, где температура достигала 44 градусов, были отмечены многолетние рекорды. Ожидается, что в Турции сохранится жаркая погода, температура местами будет превышать сезонную норму на 4-7%, еще почти неделю.