15 августа, 21:15

В Москву придет 30-градусная жара

Как сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, потепление прогнозируется в ближайшие три дня

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Потепление до плюс 28-31 градуса прогнозируется в Москве в ближайшие три дня. Такая температура в это время года больше характерна для Ростова, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со среды в Москве будет лето, которое характерно для Ростова в этот период, а не для столицы. 16 числа температура будет 26-28 градусов, в четверг - 27-29 градусов, а в пятницу - 29-31 градус", - сказал метеоролог.

По словам Вильфанда, такой температурный фон на 4-6 градусов выше климатической нормы. Однако уже в выходные дни придет заметное похолодание.

"В субботу изменяется циркуляция. Местами будет кратковременный дождь, а температура опустится до 25 градусов. Хотя и эта температура достаточно высокая для этого времени года. В воскресенье прогнозируются 20-25 градусов", - сообщил он. 

Теги:
РоссияВильфанд, Роман МенделевичМосква
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