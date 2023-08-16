Эксперты решат, возможен ли бой Маска и Цукерберга в исторических местах Италии

Специалисты определят, будет ли мероприятие совместимо с защитой и охраной наследия, отметил министр культуры Дженнаро Санджулиано

РИМ, 16 августа. /ТАСС/. Технические специалисты, отвечающие за сохранность исторических мест, будут принимать решение о доступности того или иного культурного объекта для возможного поединка Илона Маска и Марка Цукерберга. Об этом сообщил министр по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

"Разрешение дает не политический орган, а технические специалисты, которые отвечают за управление объектами. Они проинформируют нас, можно ли это сделать [организовать поединок] и будет ли это совместимо с защитой и охраной наследия, что является нашей главной задачей", - сказал он в эфире телеканала RaiNews24. По словам министра, власти могут "предоставить некоторые из объектов в пользование".

Маск вызвал главу корпорации Meta (признана в России экстремистской) Цукерберга на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент X (ранее Twitter, принадлежит Маску). Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима.

На фоне сообщений о вероятном бое мэры нескольких итальянских городов начали предлагать свои кандидатуры для организации мероприятия, в их числе градоначальники Помпей и Флоренции. СМИ не исключают, что вероятный поединок мог бы пройти и в знаменитом античном амфитеатре "Арена ди Верона".