Выставка о деятельности Освободительного фронта в Словении открылась на юго-востоке страны

Мэр муниципалитета Доленьске-Топлице Франц Вовк отметил важность подобных выставок для молодежи

ДОЛЕНЬСКЕ-ТОПЛИЦЕ /Словения/, 15 августа /ТАСС/. Выставка, посвященная Освободительному фронту Словении в период с 1941 по 1945 год, открылась в муниципалитете Доленьске-Топлице на юго-востоке страны. В экспозиции представлены фотографии, иллюстрирующие деятельность участников партизанской организации.

"Выставка, посвященная Народно-освободительной борьбе, призвана подчеркнуть, что без знания трагических событий, которые произошли во время Второй мировой войны, невозможно представить завтрашний день. Подобные выставки посещает наша молодежь, которая является будущим словенского народа", - поприветствовал собравшихся мэр муниципалитета Доленьске-Топлице Франц Вовк.

"Народно-освободительная борьба многое значит для нашего муниципалитета. В 1942 году итальянские оккупанты по подозрению в измене схватили 16 человек, проживавших в то время на территории современной Доленьске-Топлице. 16 августа их расстреляли. Поэтому каждый год в этот день мы проводим мероприятия в их память", - сообщил корреспонденту ТАСС председатель Ассоциации борцов за ценности Народно-освободительного движения муниципалитета Доленьске-Топлице Август Брадач.

В ходе Второй мировой войны Королевство Югославия, в состав которого тогда входила большая часть территории нынешней Словении, было оккупировано Германией, Венгрией и Италией. В стране развернулось мощное партизанское движение. Его возглавил Освободительный фронт, просуществовавший вплоть до освобождения страны в 1945 году Красной армией и югославскими партизанами.