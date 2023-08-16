В Магаданской области из-за ветра объявили экстренное предупреждение

Речь идет об Ольском районе

ТАСС, 16 августа. Спасатели из-за неблагоприятных погодных условий объявили экстренное предупреждение на территории Ольского района, территориально занимающего почти всю южную часть Магаданской области, сообщили журналистам в пожарно-спасательном центре региона.

Там уточнили, что в Ольском районе в течение дня ожидается штормовой юго-западный ветер скоростью до 20 м/с. Существует вероятность чрезвычайной ситуации муниципального уровня. Возможны затруднения в работе всех видов транспорта, повреждения или обрывы линий электропередачи и связи, нарушения в работе ЖКХ и объектов жизнеобеспечения, обрушения и деформация слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций.

Сейчас на юге Магаданской области дождливая погода, ветер. Температура воздуха в утренние часы - плюс 16 градусов.