Синоптики предупредили о надвигающихся на Дальний Восток циклонах

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, в некоторых районах Приморья за два дня может выпасть 120% месячной нормы осадков

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Дальний Восток окажется под влиянием нескольких циклонов в ближайшие дни. Осадки пройдут в Приморье, Забайкальском, Камчатском и Хабаровском краях, Амурской области, Еврейской автономной области и Бурятии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В очередной раз прогнозируется очень сложная погода в Приморье. Циклон "Лан" начнет особенно влиять на регион с 16 августа. Осадки будут очень интенсивными в том числе на Сахалине и островах Курильской гряды 17 августа. На самом деле, на весь юг Дальнего Востока в ближайшие дни будут влиять различные циклоны - отечественного, монгольского, китайского происхождения. Они будут зарождаться и обильно поливать осадками Забайкальский край, Амурскую область, Еврейскую автономную область, Бурятию, юг и восток Хабаровского края, юг Камчатского края", - сообщил он.

По словам Вильфанда, в отдельных районах Приморья за 16 и 17 августа может выпасть до 80-150 мм осадков, или 120% месячной нормы.

"Есть большой риск выхода рек из берегов с подтоплениями. Транспортное сообщение будет затруднено, и [будет] еще много проблем для жизнедеятельности региона", - отметил он.