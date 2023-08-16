В техникумах и колледжах Чукотки оборудуют шесть мастерских

На это выделят 156 млн рублей единой президентской субсидии, сообщил врио губернатора региона Владислав Кузнецов

ТАСС, 16 августа. Средства президентской субсидии в 156 млн рублей будут направлены на оборудование шести мастерских в колледжах и техникумах Чукотского автономного округа. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Владислав Кузнецов.

"Будут оборудованы шесть мастерских для обучения новым специальностям, которые будут востребованы крупными предприятиями, работающими в округе. До конца 2025 года наш регион получит 156 млн рублей по единой президентской субсидии. Выделение этих средств подтвердили на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока под руководством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Петровича Трутнева", - написал Кузнецов.

Он уточнил, что в 2024 и 2025 годах будут оборудованы две мастерские в техникуме в Билибине, еще две - в колледже Анадыря и по одной в техникумах Эгвекинота и Провидения. Это позволит готовить специалистов по направлениям "Буровые установки", "Беспилотные летательные аппараты", "Ветеринария", "Сварочные работы", "Горные работы" и "Водители карьерной техники". Список конкретных специальностей будет утвержден к 1 сентября 2024 года.

"Эти профессии будут востребованы крупными предприятиями округа. Компании предоставят рабочие места для жителей округа. С большинством крупных компаний уже подписаны соглашения о трудоустройстве местных специалистов. Кроме того, на средства президентской субсидии уже в 2024 году будет построен школьный спортивный зал в Нунлигране. На это выделено 88,7 млн рублей", - отметил врио губернатора.

Ранее сообщалось, что в рамках президентской дальневосточной "Единой субсидии" отремонтированы 994 объекта, 603 введены в эксплуатацию. До 2025 года 168 млрд рублей по программе будут направлены на реализацию проектов социально-экономического развития ДФО.