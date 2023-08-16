В Хабаровском крае расширят категории участников СВО для выдачи земельных участков

В список включат ветеранов боевых действий, награжденных орденами Российской Федерации за заслуги во время спецоперации

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае расширят списки льготников из числа участников спецоперации для выдачи бесплатных участков земли. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам встречи с супругами военных.

"Будем устранять этот пробел. Минимущества уже подготовило законопроект, который в сентябре будет вынесен на рассмотрение Законодательной думы Хабаровского края. Мы расширяем категорию льготников. Включаем военнослужащих - ветеранов боевых действий, награжденных орденами Российской Федерации за заслуги во время СВО", - написал губернатор.

Помимо этого, право на бесплатный земельный участок будет переходить по наследству членам семьи в случае гибели.

Дегтярев обратил внимание глав городов и районов на то, что все подходящие участки должны быть обеспечены необходимой инфраструктурой и коммуникациями.

Одна из женщин рассказала, что ее супруг - капитан Олег Джафаров - в марте был удостоен звания Героя России. В федеральном законодательстве за Героями РФ, СССР и полными кавалерами ордена Славы закреплено право на бесплатное получение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности. На региональном уровне такая льгота предусмотрена лишь для многодетных семей