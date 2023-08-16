В южных районах Камчатки ждут сильных дождей и ветра от тайфуна "Лан"

Как сообщила начальник отдела метеопрогнозов "Камчатского УГМС" Анна Приходько, он будет оказывать влияние на погоду с 17 по 19 августа

ТАСС, 16 августа. Смещение тайфуна "Лан" на север Тихого океана может принести на Камчатку очень сильные дожди и усиление ветра до 20 м/с, сообщила ТАСС начальник отдела метеопрогнозов "Камчатского УГМС" Анна Приходько.

"По предварительным данным, тайфун "Лан" смещается в сторону южных районов полуострова. Оказывать влияние на погоду он будет в период с 17 по 19 августа. Пройдут сильные, местами очень сильные дожди. Ветер поднимется до 15-20 м/с и до 25-30 м/с на мысах", - рассказала собеседница агентства.

Он добавила, что, поскольку тайфуны сложны в прогнозировании, текущая информация является предварительной. Прогноз еще будет уточняться, так как пока есть вероятность, что тайфун пройдет чуть южнее. Тогда осадков на Камчатке будет меньше.

Более 800 авиарейсов были отменены в Японии из-за тайфуна "Лан", который во вторник двигался над западной частью страны. Тайфун также вызвал перебои в работе железнодорожного транспорта на западе страны. В частности, там было остановлено движение скоростных поездов. Вечером в среду тайфун начнет оказывать непосредственное влияние на погоду в Приморском крае, который еще восстанавливается после удара предыдущего тайфуна "Ханун".