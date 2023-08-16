В РФ заметили рост числа фейковых объявлений о продаже школьных принадлежностей в Telegram

Количество таких постов в мессенджере выросло в два раза

МОСКВА, 16 августа./ТАСС/. Число мошеннических постов в Telegram с фейковыми объявлениями о продаже школьных принадлежностей, одежды или канцелярии в августе выросло в два раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила ТАСС эксперт отдела мониторинга и реагирования компании Angara Security Виктория Варламова.

"Мы отмечаем аномально высокую активность мошеннических и фишинговых предложений, распространяемых в виде постов, продвигающих через группы Telegram покупку школьных принадлежностей, одежды, канцелярии. По сравнению с августом 2022 года количество таких сообщений и площадок выросло в два раза", - сообщила Варламова.

Она пояснила, что попытка приобрести тот или иной товар приводит к переводу денег мошенникам без покупки и возможности возврата денежных средств.

"В отличие от крупнейших серверов электронной почты, которые располагают встроенными антифишинговыми фильтрами, в мессенджерах такие сервисы пока отсутствуют. Этот фактор приводит к росту числа подобных атак именно в мессенджерах",- добавила Варламова, рекомендовав пользователем игнорировать объявления с подозрительно низкой ценой, нечеткими фото товаров и оформлением страниц, которое отличается от официального.

В работающей в сфере кибербезопасности компании F.A.С.С.T. пока не наблюдают активизации мошеннических схем, связанных с началом учебного года, но ближе к 1 сентября в сети могут начать появляться поддельные сайты с опросами от имени популярных магазинов с розыгрышами денежных средств и призов. Об этом сообщил ТАСС ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании Евгений Егоров. В августе число атак на ретейл может увеличиться максимум на 15-20% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, однако в целом активность хакеров в РФ снизилась, считает CEO и сооснователь другой работающей в сфере кибербезопасности фирмы StormWall Рамиль Хантимиров.

Директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC компании "РТК-Солар" Алексей Павлов считает, что сегодня большинство атак реализуются с целью политического активизма. По его мнению, кибернападения на ретейл в преддверии 1 сентября не принесут широкого общественного резонанса хактивистам, а лишь усложнят покупки в онлайне. "Поэтому, если рост атак на ретейл и будет, то незначительный и без политического подтекста", - добавил Павлов.

Возможный рост кибератак в сентябре

Число хакерских атак в августе может вырасти на 50% в сравнении с июлем 2023 года, в частности, в промышленности и ретейле, считает директор центра сервисов кибербезопасности компании МТС Red Андрей Дугин. Также в сентябре по отношению к августу в 1,5-2 раза может увеличиться количество попыток кибератак, спровоцированных самими сотрудниками компаний.

"Процент сотрудников, плохо знакомых с правилами кибербезопасности, не меняется, но летом многие в отпусках. В сентябре люди возвращаются к работе, начинается активный деловой сезон, и те же фишинговые рассылки чаще достигают получателей. Этот тренд мы будем наблюдать и в текущем году", - добавил Дугин.