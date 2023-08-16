Первый центр подготовки операторов дронов на Алтае планирует начать работу 1 сентября

Обучение начнут с работы в симуляторе, а затем полеты будут осуществлять в специальном кубе и под открытым небом

БАРНАУЛ, 16 августа. /ТАСС/. Обучение в первом волонтерском центре подготовки операторов и инструкторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и РЭБ-защиты для решения задач в зоне СВО планируется начать с 1 сентября в Алтайском крае. Об этом сообщил ТАСС глава регионального исполкома Народного фронта Сергей Войтюк.

"Необходимо обучать тех, кто будет выступать в роли инструкторов, которые смогут передавать свои знания. Это особенно актуально из-за нехватки таких специалистов. С началом сентября мы планируем запустить этот проект", - сообщил он.

По его словам, в настоящее время есть нехватка квалифицированных инструкторов, которые могли бы обучать специфике управления БПЛА формата FPV (First Person View или "вид от первого лица" - квадрокоптеры, управляемые через видеоочки и пульт). Подготовку планируется организовать на площадке Алтайского государственного педагогического университета. По словам Войтюка, в регионе также готовят специалистов по управлению сельскохозяйственными дронами на базе Алтайского государственного аграрного университета.

Войтюк отметил, что в вузе дается теория и базовые навыки управления беспилотником. Тем не менее необходимы знания по управлению БПЛА не только в программируемом режиме, но и в ручном для FPV, а также основы РЭП-безопасности (РЭП - радиоэлектронное подавление).

"Использование современных технологий, таких как беспилотные летательные аппараты, в военных операциях действительно требует не только умения использовать эти технологии для разведки и ведения боевых действий, но и понимания специфики их применения со стороны противника", - отметил он.

Практическая часть обучения начнется с работы в симуляторе. Далее полеты будут осуществлять в специальном кубе и под открытым небом.