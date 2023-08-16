В Курганской области в 2023 году поддержат почти 40 крупных мероприятий в сфере туризма

В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличится на 17%

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Почти 40 крупных самобытных мероприятий в сфере туризма в Курганской области получат государственную поддержку и продвижение в этом году. В сравнении с прошлым годом этот показатель увеличится на 17%, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора региона.

"В 2023 году государственную поддержку и продвижение получат 37 крупных самобытных событийных мероприятий с планируемым количеством участников более 350 000 человек (увеличение по отношению к 2022 на 17%)", - сказали в пресс-службе.

В настоящее время в регионе развивается событийный туризм, ведется реконструкция религиозных объектов, а также создаются новые туристические проекты.

В 2022 году Курганскую область посетили почти 700 тыс. человек, что более чем на 400 тыс. человек превышает показатели предыдущего года. Ожидается, что в 2023 году туристический поток увеличится на 15%.

Увеличению турпотока в регионе способствует создание туристических объектов и комплексов, а также проведение различных фестивалей. В области открыты этнокультурный центр "Савин" - древняя обсерватория, возраст которой более 5 тыс. лет, арт-объект "Жилище раннего железного века", представляющий быт древнего человека, а также арт-объект "Саргатский курган", который знакомит туристов со скифо-сарматской культурой. Также был открыт этнографический комплекс "Казачье подворье", рассказывающий о традициях казачьей культуры и быта. В регионе часто проходят самобытные фестивали и ярмарки, в том числе фестивали "Русское поле", "Купала", "Едем на Савин".