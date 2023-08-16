В Новосибирске оценили средний износ трамваев в городе на 80%

В 2023 году модернизируют 10 вагонов

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Средняя изношенность трамвайного парка в Новосибирске составляет 80%. В замене или модернизации нуждаются 45 вагонов, сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии города.

Всего в трамвайном парке города Новосибирска 168 пассажирских трамвайных вагонов, из них в эксплуатации находятся 123 единицы, остальные - в ожидании ремонта или модернизации. Как отметили в мэрии, с 2017 года обновление трамвайного парка осуществляется только за счет модернизации трамвайных вагонов на предприятии ООО "БКМ Сибирь" (совместное предприятие России и Белоруссии - прим. ТАСС). "Модернизация - это замена кузова со всем электрооборудованием, ходовые части остаются без замены, осуществляется их капитальный ремонт. За период деятельности ООО "БКМ Сибирь" выполнена модернизация 42 единиц трамвайных вагонов. На 2023 год заключен контракт на модернизацию 10 трамвайных вагонов", - пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в капитальном ремонте также нуждается почти половина трамвайных путей города. Власти муниципалитета разработали два варианта проекта концессии, которая предполагает комплексную модернизацию трамвайной инфраструктуры в правобережной части города для решения проблемы транспортной доступности. Стоимость проектов варьируется от 7 млрд до 30 млрд рублей.

Маршрутная сеть Новосибирской области - крупнейшая за Уралом. 163 маршрута курсируют в городе и 190 - в области.