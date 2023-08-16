В Москве ожидаются небольшая облачность и до плюс 28 градусов

Атмосферное давление в столице составит 755 мм ртутного столба

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Небольшая облачность и до плюс 28 градусов прогнозируются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 26-28 градусов тепла, в ночь на четверг - до плюс 13 градусов. Осадков не ожидается. Ветер северо-западный, северный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 24 - плюс 29 градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 10 градусов.