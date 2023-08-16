Вильфанд заявил, что в южных регионах России ожидается "опасное солнце"

В ближайшие дни синоптики прогнозируют очень высокий индекс ультрафиолетового излучения в Ростовской и Центрально-черноземных областях, а также в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Регионы Черноземья, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов ожидает очень высокий индекс ультрафиолетового излучения в ближайшие дни. Находиться длительное время под открытым солнцем опасно для здоровья, в частности, для кожи, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Очень неблагоприятная ситуация с ультрафиолетовой радиацией прогнозируется на Черноморском побережье. В Ростовской области, Центрально-черноземных областях температура будет 31-34 градуса, там же и индекс будет 6-7 единиц. Нужно быть очень внимательными", - сообщил он.

Метеоролог рассказал, что в регионах Северо-Кавказского федерального округа ультрафиолетовый индекс будет достигать 8-9 единиц. "Учитывая, что там и на Черноморском побережье и температура воздуха будет около 37 градусов, ситуация критическая. Ни в коем случае не стоит загорать при такой жаре и ультрафиолете. В полуденные часы надо находиться только в тени", - сказал Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработали Всемирная организация здравоохранения, Программа ООН по окружающей среде и Всемирная метеорологическая организация. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от 1 до 12 единиц.

При значениях индекса от трех до семи единиц специалисты рекомендуют в полуденные часы оставаться в тени, носить одежду с длинными рукавами и головной убор, а также пользоваться солнцезащитным кремом. При значениях от восьми и выше, по их оценкам, лучше всего пережидать полуденные часы в помещении.