Более четверти опрошенных компаний увеличили бюджет на образование сотрудников

Более 58% респондентов заложили на обучение одного сотрудника бюджет до 50 тыс. рублей в год

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Около 27% российских компаний увеличили бюджет на образование своих сотрудников в 2023 году, около 55% оставили его на том же уровне, следует из результатов исследования Ассоциации менеджеров и онлайн-школ, входящих в образовательную компанию Ultimate Education. В опросе, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС, приняли участие более 100 российских компаний.

"55% представителей компаний ответили, что в этом году бюджет на получение дополнительного образования для сотрудников в сравнении с прошлогодним остался без изменений, 27% опрошенных компаний увеличили бюджет на такие цели, а 18%, напротив, уменьшили", - говорится в сообщении.

Уточняется, что более половины (58%) опрошенных компаний заложили на дополнительное обучение одного сотрудника бюджет до 50 тыс. рублей в год, 26% - от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, 11% - от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, 3% - от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, 2% - свыше 300 тыс. рублей.

Всего, согласно данным исследования, программы дополнительного образования действуют в 67% опрошенных компаний. 80% компаний ответили, что у них доступно получение дополнительного профессионального образования на внешних платформах подрядчиков.

"Также 66% компаний-респондентов заявили, что не испытывают сложностей в дополнительном обучении сотрудников через внешние платформы", - добавили авторы исследования. Кроме того, в 66% опрошенных компаний ответили, что дополнительное образование доступно абсолютно для всех сотрудников, 24% - для менеджеров среднего звена и выше, 10% - только для топ-менеджеров.