В Грузии освистали группу The Killers за приглашение на сцену барабанщика из России

После этого часть аудитории покинула концерт в знак протеста

ТБИЛИСИ, 16 августа. /ТАСС/. Зрители на концерте в Грузии американской рок-группы The Killers освистали музыкантов за приглашение выйти на сцену барабанщика из России. Кадры фрагментов концерта публикуют местные телеканалы.

Концерт состоялся в "Блэк си арене", расположенной на грузинском черноморском курорте Шекветили. Публика начала свистеть и выражать негативную реакцию после того, как солист группы Брэндон Флауэрс сообщил аудитории, что хочет пригласить на сцену российского барабанщика. "Вы не против, если русский выступит для вас?" - спросил Флауэрс, после чего из зрительного зала послышались выкрики "нет" и неодобрительный гул. Также, как сообщается, часть аудитории покинула концерт в знак протеста после того, как Флауэрс сказал, что все являются "братьями и сестрами".

После концерта группа опубликовала на своей странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) заявление, в котором говорится, что музыканты не хотели никого оскорблять. "Мы понимаем, что комментарий о том, что вся аудитория и фанаты The Killers являются "братьями и сестрами", мог быть истолкован неверно. Мы не хотели никого расстраивать и мы извиняемся", - говорится в заявлении группы.