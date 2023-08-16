16 августа, 03:42

Во всех районах Новосибирска прокуратура нашла нарушения в обращении с ТКО

В управляющие организации внесли 30 представлений об устранении нарушений

НОВОСИБИРСК, 16 августа. /ТАСС/. Прокуратура выявила 46 нарушений законодательства об отходах производства и потребления во всех районах Новосибирска. В управляющие организации внесено 30 представлений об устранении нарушений, сообщается в Telegram-канале областной прокуратуры.

"В ходе проверки прокурорами выявлено 46 нарушений требований законодательства. Прокурорами районов в управляющие организации внесено 30 представлений об устранении нарушений законодательства, в том числе по вопросам приведения контейнерных площадок и прилегающей территории в надлежащее состояние", - говорится в сообщении.

Уточняется, что проверка касалась, в частности, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг по вывозу ТКО и содержания контейнерных площадок на поднадзорной территории.

Территорию города проинспектировали и. о. прокурора города Новосибирска с участием прокуроров районов, представителей мэрии, глав районов (округа) города, руководителя и работников МУП "САХ". 

Теги:
РоссияНовосибирская область
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