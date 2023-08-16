В Башкирии отремонтируют 2 медучреждения и установят 90 ФАПов

Всего в регионе на программу модернизации первичного звена здравоохранения направят более 4 млрд рублей

УФА, 16 августа. /ТАСС/. Финансирование программы модернизации первичного звена здравоохранения в Башкирии в этом году превысит 4 млрд рублей, это средства федерального и регионального бюджетов. Будет построено 4 капитальных объекта, отремонтировано 2 медучреждения и установлено 90 фельдшерско-акушерских пунктов, сообщила ТАСС заместитель министра здравоохранения республики Ирина Кононова.

"В 2023 году запланировано строительство 4 капитальных объектов, капитальный ремонт 2 объектов здравоохранения, приобретение и установка 90 единиц быстровозводимых модульных конструкций ФАП и врачебных амбулаторий. На приобретение медицинского оборудования выделено 1,3 млрд рублей средств федерального бюджета и регионального бюджетов", - сообщила Кононова.

Всего на программу модернизации первичного звена здравоохранения в 2023 году направлено более 4 млрд рублей. Также приобретено 168 единиц санитарного автотранспорта на сумму более 200 млн рублей, что составляет 100% от плана, отметила заместитель министра.

В 2022 году на программу было выделено 4,8 млрд рублей, тогда отремонтировали 28 зданий в 15 медицинских учреждениях на общую сумму 156,8 млн рублей. Также появились 55 модульных, 8 капитальных медпунктов. Поставлено 3 030 единиц медицинского оборудования на сумму более 1,3 млрд рублей.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения позволит Башкирии обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной и медицинской помощи, оказываемых в сельской местности и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Она рассчитана на 2021-2025 годы, по данным властей, общее финансирование составит порядка 18 млрд рублей.