16 августа, 04:14

В Красноярском крае финансирование на покупку школьных учебников увеличили вдвое

На эти цели выделили более 1,1 млрд рублей

КРАСНОЯРСК, 16 августа. /ТАСС/. Более 1,1 млрд рублей выделено на покупку учебников для школьников Красноярского края в 2023 году, что вдвое больше, чем в 2022 году. Это связано с покупкой новых учебников по истории, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства образования.

"В прошлом году на покупку учебников для школьников было выделено из краевого бюджета около 550 млн рублей. В этом году - более 1,1 млрд рублей. Это во многом связано с покупкой новых учебников по истории. Старшеклассники будут осваивать историю по обновленному единому учебнику. Единая программа преподавания истории для учеников 10-х и 11-х классов предполагает синхронизацию курса: "История России" и "Всеобщая история", - пояснили в пресс-службе.

По данным министерства, все школьники Красноярского края с 1-го по 11-й класс будут обеспечены бесплатными учебниками по всем предметам.

В Красноярском крае в этом году в школы пойдут почти 375 тыс. учеников. Это почти на 8 тыс. больше, чем в 2022 году. За парты впервые сядут 38,5 тыс. первоклассников. На подготовку школ в этом году выделено более 4,7 млрд рублей. 

Теги:
РоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
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