Город Санья на Хайнане за первое полугодие провел почти 1,7 тыс. выставочных мероприятий

Общее число участников всех мероприятий превысило 340 тыс.

ХАЙКОУ /Китай/, 16 августа. /ТАСС/. Общее количество проведенных выставочных мероприятий в городе Санья южной китайской провинции Хайнань за первые шесть месяцев 2023 года приблизилось к 1,7 тыс. Такие статистические данные публикует газета "Хайнань жибао".

Из них 17 выставочных мероприятий было проведено в режиме офлайн. Соответствующий показатель оказался на 88,9% выше, чем за аналогичный период 2019 года.

В общей сложности за январь-июнь в Санья было проведено также 44 конференции с участием в каждой из них более 1 тыс. человек. Общее же число всех участников этих мероприятий превысило 340 тыс. человек.

Власти Санья значительно активизировали усилия по проведению различных выставок, форумов, конференций и симпозиумов по самым разным направлениями. Такие конференции и выставки Санья использует в качестве средства содействия расширению потребления, повышения качества услуг, интеграции конгрессно-выставочной деятельности с ведущими отраслями промышленности, а также стимулирования качественного развития реального сектора экономики города.

В 2023 году, пишет издание, был также успешно завершен проект Международного выставочного центра Poly C+. На декабрь уже запланировано несколько мероприятий. В частности, состоится Международная туристическая выставка Хайнань (Санья) 2023 года. Ожидается, что ее посетят более 30 тыс. профессионалов.

Выставки, как указывает газета, являются барометром экономического развития и играют важную роль в стимулировании экономического роста, расширении потребления и содействии сотрудничеству в сфере торговли. В последние годы Санья удалось интегрировать различные направления, такие как культура, наука, техника, спорт, достопримечательности и ряд других. Активно велась работа по выявлению преимуществ различных отраслей, включая беспошлинную торговлю, электронную коммерцию на отдаленных островах. Также шло внедрение соответствующих мер поддержки в целях построения Хайнаньского международного центра потребления и туризма.