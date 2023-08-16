Кибердружина Народного фронта вычислила двух возможных агентов украинских спецслужб

Они передавали сведения о местах расположения российской военной техники в Белгороде

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Активисты проекта Народного фронта "Кибердружина" нашли и передали в правоохранительные органы данные двух человек, предположительно, работающих на украинские спецслужбы. Они передавали сведения о местах расположения российской военной техники в Белгороде. Об этом ТАСС рассказал член центрального штаба движения, руководитель молодежного крыла Народного фронта Владимир Тараненко.

"Активисты кибердружины нашли и передали в правоохранительные органы данные двух деятелей, предположительно, работающих на украинские спецслужбы, они передавали сведения о местах расположения техники в Белгороде", - рассказал Тараненко.

По его словам, за время работы кибердружинники заблокировали 96 групп в Telegram и "ВКонтакте", а также роликов на YouTube, пропагандирующих русофобию, суицид, наркотики, насилие, нацистскую и антироссийскую повестку. "Например, усилиями кибердружинников были заблокированы 19 роликов на YouTube со сценами насилия и убийства российских военнослужащих. В интернете ликвидированы два паблика, размещавшие нацистскую символику, книги и видеоматериалы. На эти группы были подписаны около 10 тыс. человек. Заблокировали и два крупных сообщества с антироссийским контентом. В них состояли около 55 тыс. активных пользователей", - добавил он.

Также активисты проекта выявили и заблокировали страницы "ВКонтакте", принадлежащие украинскому Центру информационно-психологических операций. "Участники кибердружины вместе с жителями страны привлекают внимание мировых общественных организаций, одна из которых - ООН, и СМИ по фактам нарушения прав человека на Украине. К примеру, петиция в защиту Киево-Печерской лавры и прав верующих канонической православной церкви на Украине, которую подписали более 25 тыс. россиян", - заключил он .

Проект "Кибердружина" был создан Народным фронтом в апреле 2023 года. Это сообщество людей, которые помогают блокировать в соцсетях страницы с русофобскими высказываниями и призывами к терроризму. В ряды кибердружинников уже вступили более 21 тысячи человек.