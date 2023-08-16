В колледжи Москвы подали около 190 тыс. заявок на поступление

Мэр города Сергей Собянин отметил, что в среднем на одно бюджетное место конкурс составил восемь заявлений

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Около 190 тыс. заявок поданы на поступление в московские колледжи с начала приемной кампании, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Как обычно, в конце июня стартовала приемная кампания в московские колледжи, уже подано около 190 тысяч заявлений. В среднем на одно бюджетное место конкурс составил 8 заявлений", - написал Собянин

Мэр добавил, что на сегодняшний день в столице работают 53 колледжа, а обучение в них ведется по 164 специальностям, которые охватывают все отрасли современной экономики и социальной сферы.

Собянин подчеркнул, что в обучение в этих образовательных учреждениях носит максимально прикладной характер. Так, 70% учебного времени учащихся составляют практические занятия.

Кроме того, в Москве уже второй год будет реализовываться практика проведения квалификационного экзамена на городских предприятиях в условиях реального производственного процесса.