В "Фобосе" назвали погоду 16 августа в Москве идеальной

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в городе будет плюс 26-28 градусов

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Идеальная летняя погода ожидает в среду москвичей и гостей столицы, при этом температура воздуха будет на пять-шесть градусов выше положенной для этого времени года. Об этом сообщил ТАСС ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода в Москве сегодня обусловится влиянием антициклона, благодаря чему москвичей и жителей Подмосковья ждет идеально по-летнему погожий денек, причем с температурным фоном на пять-шесть градусов выше положенной климатической нормы", - сказал Тишковец.

Он уточнил, что в среду ожидается переменная облачность, без осадков, в Москве температура воздуха будет плюс 26-28 градусов, в Московской области - плюс 24-29. "Это даже теплее, чем должно быть "на макушку" лета, то есть в июле, на несколько градусов", - добавил синоптик.

Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.