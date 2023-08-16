Жители штата Гавайи заявили о недостаточном внимании от администрации Байдена

Как сообщило агентство Reuters, они утверждают, что в городах "царит хаос, людям по-прежнему нужны припасы", не хватает рабочей силы

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Жители гавайского острова Мауи, где бушуют самые смертоносные за последнее столетие природные пожары, считают, что администрация президента США Джо Байдена уделяет недостаточно внимания проблеме оказания помощи острову. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, местные жители утверждают, что в городах "царит хаос, людям по-прежнему нужны припасы", не хватает рабочей силы. Американцы призывают власти принять меры и разработать "эффективный план по распределению необходимых вещей".

Как отмечает агентство, у жителей "наконец спустя неделю после катастрофы появилось некое ощущение, что поступает правительственная помощь". Несмотря на обещания властей предоставить ресурсы и помощь, местные жители вынуждены сами заниматься поиском продовольствия и жилья для пострадавших.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия) заявила, что президент Байден тратит миллиарды долларов на Украину, но не готов предоставить достаточную помощь американцам, пострадавшим в пожарах на территории штата Гавайи. Законодатель уверена, что людям, которые потеряли в пожарах свои дома, требуется более существенная поддержка.

Лесной пожар начался на гавайском острове Мауи 9 августа. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна, который в результате полностью сгорел. Без жилья остались не менее 4,5 тыс. человек.

По данным телеканала CNN, число жертв лесных пожаров достигло 106. Губернатор сообщил, что ущерб от "крупнейшего стихийного бедствия" в истории штата оценивается в $6 млрд.