Гостям МУФ-2023 расскажут о деятельности благотворительных организаций Москвы

Посетителей познакомят с проектами более чем 70 некоммерческих организаций города

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Посетители Московского урбанфорума (МУФ-2023) в "Лужниках" могут узнать о работе столичных некоммерческих организаций (НКО), для этого на площадке организуют благотворительную ярмарку и проведут встречи с теми, кто посвятил свою жизнь помощи другим. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Горожан познакомят с проектами более чем 70 столичных некоммерческих организаций. Они работают в сфере культуры, спорта, экологии, помогают многодетным семьям. На ярмарке представлены товары, созданные их подопечными. Сотрудники фондов расскажут о своей работе, а творческие коллективы НКО примут участие в концертной программе", - сказала Сергунина, чьи слова привели в пресс-службе правительства Москвы.

Как уточнили в мэрии, ярмарка открыта с 13:00 до 21:00 по будням и с 11:00 до 21:00 по выходным. На ней можно приобрести полезные товары и сувениры ручной работы: вязаные игрушки, украшения, ароматные саше, керамическую посуду, одежду и даже полезные лакомства для питомцев. Вырученные средства будут направлены на благотворительность.

"Еще для гостей подготовили цикл познавательных встреч. Так, 20 августа в 15:00 на площадки МУФ в "Лужниках" организуют тренинг, на котором родителей маленьких детей научат планировать свой день так, чтобы все успевать и не забывать при этом о себе. В этот же день состоится концерт, подготовленный московскими НКО. Воспитанники различных творческих центров представят свои номера, например, танцы народов России. 25 августа пройдут показы мод, а на 9 сентября запланировано финальное событие - шоу-балет. Подробная информация о мероприятиях размещена на сайте Московского урбанистического форума", - заключили в пресс-службе.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки, посвященные настоящему и перспективному развитию Москвы, - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице шесть недель, до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает информационным партнером МУФ-2023.