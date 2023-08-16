В Крыму предупредили о предстоящем уничтожении взрывоопасных предметов

Жителей попросили сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 августа. /ТАСС/. Власти Республики Крым предупредили жителей о предстоящем уничтожении взрывоопасных предметов в нескольких районах. Ликвидация запланирована в населенных пунктах Джанкойского и Ленинского районов, а также в городе Старом Крыму, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

"Сегодня специальные службы будут проводить уничтожение взрывоопасных предметов: с. Вольное, Джанкойский район с 15:00 до 17:00 мск, пгт. Октябрьское с 13:00 до 15:00 мск, г. Старый Крым с 11:00 до 13:00 мск, с. Перекоп, горокруг Армянск с 10:00 до 14:00 мск, п. Багерово, Ленинский район с 10:00 до 18:00 мск. Возможны звуки взрывов", - написал он.

Жителей просят сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.