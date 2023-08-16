16 августа, 06:31

В России признали нежелательной деятельность польской организации Za Wolna Rosje

ViktorSarafinchan/ Shutterstock/ Fotodom
Здание Генеральной прокуратуры РФ
© ViktorSarafinchan/ Shutterstock/ Fotodom

В ведомстве сообщили, что она вербовала россиян в ВСУ

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура России включила в число организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ, польскую организацию Za Wolna Rosje ("За свободную Россию"), агитирующую россиян вступать в ряды добровольческих батальонов ВСУ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

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"По результатам проверки Генеральная прокуратура РФ приняла решение о признании нежелательной деятельности организации Stowarzyszenie Za Wolna Rosje (ассоциация "За свободную Россию"), Польша", - сообщили в Генпрокуратуре.

В ведомстве отметили, что идейными вдохновителями этой организации являются сбежавшие в Польшу и ставшие резидентами стран Евросоюза Анастасия Сергеева и Мария Хармаст. "Из-за рубежа они вовлекают россиян в ряды добровольческих батальонов в составе Вооруженных сил Украины и готовят так называемые группы сопротивления. Ассоциация выступает с резкой антироссийской повесткой, при этом Сергеева и Хармаст причисляют себя к "репрессированному" гражданскому обществу", - отметили в Генпрокуратуре. По данным надзорного ведомства, вместе с представителями несистемной оппозиции, уехавшими из России, они устраивают для западной публики театрально-политические акции, рассчитанные на привлечение внимания и денежных средств.

Кроме того, организация реализует проекты по идеологической обработке региональных журналистов для участия в пропагандистских кампаниях против нашей страны, в том числе с целью дискредитации деятельности российских консульских и дипломатических учреждений при организации за границей выборов. "Таким образом, своей деятельностью иностранная неправительственная организация Stowarzyszenie Za Wolna Rosje вмешивается во внутренние дела нашей страны, что в совокупности представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации", - констатировали в Генпрокуратуре. 

Теги:
РоссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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