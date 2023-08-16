Жители Москвы смогут узнать о статусе изготовления карты москвича от голосового помощника

Сервис доступен круглосуточно

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Жители столицы теперь могут круглосуточно проверить статус изготовления карты москвича у голосового помощника на горячей линии контактного центра, сообщается на официальном сайте мэра города.

"Проверить статус изготовления карты москвича теперь можно круглосуточно с помощью голосового помощника по телефону горячей линии: +7 495 539-55-55. Благодаря технологиям искусственного интеллекта на линиях общегородского контакт-центра в любое время можно получить необходимую информацию. Такой способ будет полезен тем, у кого нет возможности воспользоваться специальным сервисом на портале mos.ru. Ранее на звонки отвечали только операторы контакт-центра с 08:00 до 20:00", - говорится в сообщении.

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно позвонить на горячую линию и нажать цифру пять для активации голосового помощника, а затем спросить: "Когда будет готова карта москвича", "Готова ли моя карта москвича" или "Узнать готовность карты москвича" и назвать семизначный регистрационный номер заявления, полученный при подаче онлайн-заявки на выпуск карты. После этого робот ответит, на каком этапе находится изготовление карты.

"Если статус заявления уточнить не удалось или появились дополнительные вопросы, с 08:00 до 20:00 робот переведет звонок на оператора", - отмечается в сообщении.