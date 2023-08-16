Благоустройство возле станции Тимирязевская выполнили на 75%

Основные работы планируют завершить к сентябрю 2023 года

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) выполнили 75% работ по благоустройству территории возле железнодорожной станции Тимирязевская Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1, расположенной на границе Северного и Северо-Восточного административных округов. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Главная задача - сделать удобные подходы и подъезды к транспортному объекту, адаптировать пространства под запросы местных жителей. В проект вошли улица Академика Лисицына, квартальные проезды от Дмитровского шоссе до улицы Костякова и от парка "Дубки" до станции метро "Тимирязевская", территория между жилой застройкой по улице Яблочкова и полосой отвода железной дороги", - сказал он.

Заммэра уточнил, что в зоне благоустройства размещен строительный городок, выставлены ограждения с сигнальными лампами и информационные баннеры. Для горожан организованы безопасные проходы.

"В настоящее время полностью завершены работы на улице Академика Лисицына, там расширили тротуары, обновили их покрытие, уложили почти 3,2 тыс. кв. м асфальта на проезжей части. Пространство будут освещать фонари с энергоэффективными светильниками. В рамках проекта появится несколько удобных пешеходных маршрутов, в частности от парка "Дубки" до метро "Тимирязевская" и на участке от вокзала до школы №1236. Для автомобилистов организуем парковки, наземные переходы оборудуем опорами контрастного освещения", - добавил Бирюков.

По его словам, завершается благоустройство пешеходной зоны и сквера около ТЦ "Тимирязевский" на улице Яблочкова. Также будут отремонтированы пять детских площадок, на них установят новое игровое оборудование.

Глава КГХ отметил, что озеленение - важный заключительный этап всех столичных проектов благоустройства. В районе станции Тимирязевская высадят 127 деревьев, обустроят почти 2,1 тыс. кв. м цветников и газон. Основные работы планируется завершить к сентябрю этого года.