На отдых из Хабаровского края в Китай отправилась первые туристы без виз

Стоимость поездки начиналась от 45 тыс. рублей в зависимости от гостиницы и курса юаня на день покупки

ХАБАРОВСК, 16 августа. /ТАСС/. Группа туристов из Хабаровского края отправилась без виз в Китай в рамках межправительственного соглашения. Отдых займет чуть больше двух недель, сообщили ТАСС в ООО "Сахэкспо", организовавшем тур.

"Уехали туристы на море в курортный город Бэйдайхэ через Лобэй. Группа пересекала границу через пункт пропуска "Амурзет" в Еврейской автономии", - сказали в компании. На отдыхе люди пробудут 15 дней, стоимость поездки начиналась от 45 тыс. рублей в зависимости от гостиницы и курса юаня на день покупки.

Накануне в Министерстве туризма Хабаровского края заверили списки тех, кто отправился в Китай по безвизу, сообщила в своем Telegram-канале глава ведомства Екатерина Пунтус.

Первый рейс по безвизовому режиму в Китай должен был состояться в начале августа, предполагалось, что это будет маршрут между Хабаровском и ближайшим к нему китайским городом Фуюань, до которого можно добраться по Амуру. Речной пункт пропуска Хабаровск - Фуюань впервые заработал на пассажирском направлении в июне этого года после трехлетнего перерыва, связанного с ковидными ограничениями. Визы получались по прибытии. Фуюань еще не готов встречать туристов по межправсоглашению, сказали в компании.

Глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщал ТАСС, что в регионе с запуском группового безвизового туристического обмена ожидается около 6 тыс. китайских туристов в этом году. До пандемии край посещали несколько десятков тысяч иностранных туристов в год, в основном - граждане Китая.