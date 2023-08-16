Более 175 тыс. человек прошли осмотр в павильонах "Здоровая Москва"

Специалисты провели свыше 2,9 млн различных исследований

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Более 175 тыс. жителей столицы прошли осмотр в павильонах "Здоровая Москва" с момента их открытия в середине мая. Об этом сообщается на официальном сайте мэра города.

"За три месяца работы в павильонах "Здоровая Москва" комплексную диагностику прошли более 175 тысяч горожан. Специалисты провели более 2,9 млн различных исследований, включая свыше 712 тысяч лабораторных анализов", - говорится в сообщении.

Обследование в павильоне позволяет вовремя выявить риски развития сердечно-сосудистых патологий, заболеваний эндокринной и дыхательной систем и других серьезных нарушений. Если в ходе диагностики обнаруживают отклонения, пациента направляют на дополнительные обследования или консультации узких специалистов в столичных медицинских организациях. В общей сложности обследование занимает около часа, для него не требуется предварительная запись.

"В расширенную программу "Здоровой Москвы" входит более 11 исследований. Они направлены на выявление рисков развития на ранних стадиях различных заболеваний: сахарного диабета, сердечно-сосудистых патологий, заболеваний дыхательной системы и ряда других", - отмечается в публикации.

Павильоны работают с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Они находятся в парках и скверах города. Перед обследованием необходимо заполнить специальную анкету. Сделать это можно как в самом павильоне, так и заранее в режиме онлайн в электронной медкарте - в разделе "Моя диспансеризация в парке" на портале mos.ru и в разделе "Диспансеризация" в мобильном приложении "ЕМИАС. ИНФО". Проверить здоровье в павильонах могут все совершеннолетние москвичи. Для этого понадобятся московский полис ОМС и паспорт. Результаты исследований, протоколы осмотров и заключения врачей будут доступны пациентам в их электронных медкартах.