Маск заявил, что Цукерберг отказался от поединка в Колизее

По словам главы соцсети X, он также предложил в качестве площадки для боя дом своего оппонента как "безопасное пространство"

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Илон Маск заявил, что глава корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) отказался от поединка с ним в римском Колизее.

"Италия любезно предложила Колизей. Цук отказался", - утверждает Маск на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter). "Тогда я предложил его дом как "безопасное пространство". К сожалению, он "путешествовал", - отметил бизнесмен. 29 июня Маск заявил, что поединок может пройти в Колизее. Портал TMZ сообщил, что предложение бизнесменам сразиться именно на этой площадке было якобы выдвинуто итальянским министерством культуры, однако представитель античного памятника-музея заявил ТАСС, что провести там поединок невозможно.

Ранее Цукерберг упрекнул Маска в "несерьезном отношении" к спорту и признал, что "пора двигаться дальше". Он сообщил, что Маск предложил ему провести "тренировку у него [Цукерберга] на заднем дворе".

Владелец Tesla и SpaceX вызвал руководителя Meta на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях компании запустить приложение - конкурент принадлежащей Маску соцсети X. Маск сообщал, что поединок между ними может состояться на фоне "античного Рима", а также выступил с утверждением, что договорился с итальянскими властями об "эпическом месте" проведения боя. Позднее министр культуры Италии Дженнаро Санджулиано заявил, что обсуждал с Маском "проведение благотворительной акции" за пределами Рима.