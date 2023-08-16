Движение транспорта на нескольких набережных в центре Москвы ограничат 20 августа

Ограничения связаны с проведением полумарафона "Лужники"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Движение на нескольких набережных в центре Москвы ограничат 20 августа в связи с полумарафоном "Лужники". Об этом сообщается в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"ЦОДД: 20 августа будет временно закрыто движение для транспорта на ряде набережных в центре города в связи проведением полумарафона "Лужники". Движение будет закрыто: с 07:30 до 12:00 на улице Хамовнический Вал, с 07:30 до 12:30 на Лужнецкой набережной, с 08:00 до 11:30 на Москворецкой набережной, с 08:00 до 11:40 на Кремлевской набережной, с 08:00 до 12:00 на Пречистенской и Фрунзенской набережных, с 08:10 до 11:00 на Устьинской набережной, с 08:10 до 11:15 на Краснохолмской, Гончарной, Котельнической набережных", - говорится в публикации.

Также 20 августа с 00:01 до окончания мероприятия временно будет недоступна парковка в местах временных ограничений. "Будьте внимательны. Стройте маршруты заранее", - обратились в департаменте транспорта к водителям.