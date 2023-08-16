В Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеоусловия

Температура воздуха днем может достигнуть плюс 31 градуса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 августа. /ТАСС/. Уральский гидрометцентр предупредил о неблагоприятных для рассеивания вредных примесей метеоусловиях (НМУ) в Свердловской области. Такая ситуация сохранится до вечера 19 августа.

"Информация о НМУ для Свердловской области. <...> До 20 часов (18:00 мск) 19 августа на севере Свердловской области (Волчанск, Ивдель, Карпинск, Краснотурьинск, Пелым, Североуральск, Серов) ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности", - говорится в сообщении.

По данным синоптиков, в регионе установилась переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза, утром - туман. Температура воздуха днем может достигнуть плюс 31 градуса.