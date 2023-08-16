Рейс Red Wings вылетел из Антальи в Екатеринбург с задержкой почти на двое суток

Изначально самолет должен был покинуть курорт утром 14 августа

АНКАРА, 16 августа. /ТАСС/. Пассажиры рейса WZ3062 авиакомпании Red Wings вылетели из Антальи в Екатеринбург с задержкой около двух суток. Изначально самолет должен был покинуть курорт утром 14 августа, как значилось на онлайн-табло аэропорта.

В аэропорту Антальи ТАСС сообщили, что посадка на рейс завершена и самолет вылетел. Скорректированная отправка была запланирована на 08:40 мск, борт вылетел в десятом часу утра. В Екатеринбург он должен прибыть примерно через три часа.

По информации сервиса Flightradar, Boeing 777, выполняющий рейс WZ3062, сейчас летит над турецкой провинцией Нигде в северо-восточном направлении.