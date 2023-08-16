Зампред Думы призвал кабмин выдавать школьникам бесплатно витамины после диспансеризации

Владислав Даванков привел данные Роспотребнадзора, согласно которым дефицит витамина С выявляется у 70-100% детей, а у 40-80% наблюдается недостаточная обеспеченность витаминами группы В и каротином

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил обращение премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает выдавать школьникам бесплатно витамины в индивидуальных дозировках с согласия родителей по итогам диспансеризации. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Парламентарий привел данные Роспотребнадзора, согласно которым дефицит витамина С выявляется у 70-100% детей, а у 40-80% наблюдается недостаточная обеспеченность витаминами группы В и каротином.

"Считаю необходимым разработать федеральную программу по обеспечению витаминами детей в школах России. Наиболее оптимальным представляется выдавать витамины в индивидуальных дозировках с согласия родителей каждому школьнику бесплатно в зависимости от его потребностей. Какие именно нужны витамины, в какой дозировке, определится по итогам ежегодной диспансеризации", - пояснил Даванков.

Он отметил, что нехватка витаминов в детском и юношеском возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития, заболеваемости и успеваемости, способствует постоянному развитию обменных нарушений, хронических заболеваний и в конечном итоге препятствует формированию здорового поколения.

"В настоящее время в России не предусмотрена федеральная программа по обеспечению витаминами детей со стороны государства. При этом в отдельных регионах существуют подобные программы. Например, в Камчатском крае почти 50 тыс. детей от 3 до 7 лет и учащихся с 1-й по 11-й классы получают биодобавку "Омега-3" бесплатно в рамках проекта "Растем здоровыми", - пояснил он.

Финансирование федерального проекта можно будет обеспечить в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение", считает вице-спикер Госдумы.