"Техноград" на ВДНХ в Москве проведет курс по профессии бухгалтера-фрилансера для женщин

Занятия начнутся 22 августа, участие бесплатное

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" на ВДНХ в Москве подготовил для женщин бесплатный онлайн-курс по профессии бухгалтера-фрилансера, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Центр развития карьеры инновационно-образовательного комплекса "Техноград" проведет бесплатные онлайн-курсы "Введение в профессию бухгалтера-фрилансера". Занятия начнутся 22 августа, участие в них бесплатное, необходима предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Курс включает в себя четыре занятия. Они будут проходить по вторникам и четвергам в 12:00. На первом вебинаре, 22 августа, слушатели обсудят состояние рынка бухгалтерских услуг, а также компетенции и навыки для развития в профессии. На втором занятии, 24 августа, они разберут аспекты работы по договорным отношениям с клиентами, рассмотрят случаи, при которых необходимо регистрировать предпринимательскую деятельность. Кроме того, им объяснят, как выбрать подходящую систему налогообложения и классификаторы видов экономической деятельности, а также предоставят пошаговую инструкцию для самостоятельной регистрации ИП.

На третьей встрече, которая состоится 29 августа, расскажут о ценообразовании, приведут примеры партнерских программ, которые позволят повысить совокупную прибыль бухгалтера, и разберут основы успешной занятости на удаленке. Последний вебинар состоится 31 августа. Вместе с экспертом слушатели рассмотрят источники получения клиентов, составят коммерческое предложение и освоят азы деловой переписки, ориентированной на клиента.