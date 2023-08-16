В Москве 30 августа откроется музыкальный форум для молодых исполнителей "Мьюз"

Гостей ждут дискуссии, лекции и мастер-классы

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Проект "Молодежь Москвы" организует музыкальный форум для молодых исполнителей "Мьюз", который откроется 30 августа. Гостей ждут дискуссии, лекции и мастер-классы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Мы стараемся охватить все сферы, где молодежь стремится реализовать себя. Именно такой возможностью станет форум "Мьюз". На нем молодые музыканты при поддержке лучших экспертов в области музыкальной индустрии смогут понять, как стать ближе к мечте и реализовать свои стремления", - приводятся в сообщении слова председателя городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой.

В программе форума запланированы образовательные мастер-классы, лекции, панельные дискуссии, нетворкинг-сессии и встречи с представителями российских лейблов. Специалисты поделятся с начинающими артистами механизмом работы музыкального рынка, раскроют особенности правовых вопросов в сфере, расскажут об основных стратегиях продвижения в индустрии. Гости посетят интерактивные зоны, а также получат возможность создать и начать продвигать музыкальный проект прямо на площадке мероприятия.

"Посетители форума смогут пообщаться с другими молодыми исполнителями, продюсерами и экспертами. Музыканты получат возможность представить свои наработки и задать интересующие вопросы", - отмечается в публикации.

Принять участие в форуме могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Регистрация откроется 16 августа, мероприятие начнется в 13:30 30 августа на площадке "Молодежь Москвы". В социальной сети "ВКонтакте" будет доступна онлайн-трансляция лекций и панельных дискуссий.